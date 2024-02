Onde assistir a Santo André x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (12), no Estádio Municipal Bruno José Daniel; veja como acompanhar na TV e na internet

Santo André e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, pela sétima rodada do Campeonato Pauista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Ainda invicto nesta temporada, o Palmeiras lidera o Grupo B do Paulistão, acumulando 13 pontos e buscando sua quinta vitória consecutiva no torneio. Na última rodada, o Verdão venceu o Ituano por 2 a 0.

Por outro lado, o Santo André ainda não conseguiu uma vitória no Paulistão. Na última posição do Grupo A, a equipe acumula apenas dois pontos, com dois empates e quatro derrotas em seis jogos disputados. Na rodada anterior, sofreu uma goleada por 4 a 0 diante do Mirassol.

