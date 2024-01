Onde assistir a Santo André x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio Brunão; veja como acompanhar na TV e na internet

Santo André e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Brunão, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Após ser derrotado pelo São Paulo por 3 a 1 na rodada de estreia, o Santo André busca a primeira vitória no Paulistão. No momento, ocupa a terceira posição do Grupo A. Portuguesa, Santos e Ituano completam a chave.

Do outro lado, o Novorizontino está na lanterna do Grupo D, com um ponto conquistado. Na primeira rodada, a equipe empatou com o Palmeiras em 1 a 1. Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Novorizontino registra duas vitórias, contra uma do Santo André, além de um empate. No mais recente confronto válido pelo Paulistão 2022, as equipes ficaram no empate sem gols.

Mais artigos abaixo