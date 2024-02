Onde assistir a Santo André x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (24), no Estádio Bruno José Daniel; veja como acompanhar na TV e na internet

Santo André e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado (24), às 18h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no streaming do Paulistão Play e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).