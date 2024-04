Onde assistir a Real Madrid x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Equipes entram em campo neste domingo (21), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a semifinal da Champions League, o Real Madrid volta as atenções para a disputa do Campeonato Espanhol. Os Merengues estão isolados na liderança, com 78 pontos, oito a mais que o rival Barcelona.

Do outro lado, o Barcelona, que foi eliminado pelo PSG nas quartas de final da Champions, busca a recuperação no Campeonato Espanhol para seguir na briga pelo título. Com 70 pontos, os catalães vem de quatro vitórias consecutivas no torneio.

Em 255 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid registra 103 vitórias, contra 100 do Barcelona, além de 52 empates. No último encontro válido pela decisão da Supercopa da Espanha 2024, os merengues golearam por 4 a 1.