Onde assistir a RB Bragantino x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (3), no Estádio Nabi Abi; confira a transmissão e outras informações

RB Bragantino e Santos se enfrentam neste domingo (3), às 18h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi, pela 11ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a terceira fase da Libertadores após eliminar o Águilas nos pênaltis por 4 a 3, o RB Bragantino volta as atenções para o Paulistão. Já garantido nas quartas de final, o Massa Bruta ocupa a liderança do Grupo C, com 18 pontos.

Do outro lado, o Santos também entra em campo já classificado para as quartas do Paulistão. O Peixe está na liderança isolada do Grupo A, com 22 pontos. Até o momento, soma sete vitórias, um empate e duas derrotas. Um aproveitamento de 73%.

