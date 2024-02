Onde assistir a RB Bragantino x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Nabi Abi Chedid; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (14), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na liderança do Grupo C, com 11 pontos, o RB Bragantino chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados, enquanto a Ponte Preta aparece na vice-liderança do Grupo B, com 12 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Até aqui, a Macaca soma três vitórias, três empates e uma derrota. Um aproveitamento de 57%.

No retrospecto histórico, há um grande equilíbrio. Em 38 jogos disputados entre as equipes, foram 14 vitórias para cada lado, além de 10 empates. No último encontro válido pela semifinal do Paulistão de 2021, a Macaca venceu nos pênaltis por 4 a 2.

