Onde assistir a Portuguesa x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio do Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (31), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança do Grupo A, com três pontos, a Portuguesa está a três do líder Santos. Até aqui, a Lusa venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1 e empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1.

Do outro lado, a Ponte Preta entra em campo pressionada em busca da recuperação. Na lanterna do Grupo B, a Macaca soma apenas dois pontos. Até aqui, foram dois empates (1 a 1 contra o Mirassol e empate sem gols contra a Inter de Limeira), além de uma derrota por 2 a 1 para o Santos.

