Onde assistir a Portuguesa x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (2), no Estádio do Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portuguesa e Mirassol se enfrentam neste sábado (2), no Estádio do Canindé, a partir das 18h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, a Portuguesa busca reencontrar a vitória após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0 na última rodada. No momento, a Lusa está a um ponto do Ituano, segundo colocado.

Do outro lado, o Mirassol divide a vice-liderança com a Inter de Limeira, com 14 pontos cada. Após uma sequência de dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos, a equipe foi derrotada pelo Palmeiras por 3 a 1.

"Equipe muito dura (a Portuguesa) e que está com um treinador novo. É um jogo muito esperado por nós, uma decisão das três que nos propusemos a fazer. Agora é consertar os detalhes que estamos errando e melhorar o que já estamos fazendo bem para poder fazer uma excelente partida no fim de semana, "afirmou o lateral-direito Rodrigo Ferreira.