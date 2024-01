Onde assistir a Patrocinense x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Pedro Alves do Nascimento; veja como acompanhar na TV e na internet

Patrocinense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Maior campeão do Mineiro com 48 títulos, o Atlético-MG busca levantar o quinto troféu consecutivo. O Galo integra o Grupo B ao lado de Pouso Alegre, Uberlândia e Villa Nova. Principal contratação na temporada, Gustavo Scarpa está fora da estreia. De acordo com o coordenador da preparação física do clube, Cristiano Nunes, o meia está em fase final de recuperação.

"É o único atleta que já deixamos clara a não participação dele na primeira rodada. Ele se apresentou se recuperando de uma lesão no ligamento colateral medial, com o departamento médico. Porém, em atividades no campo desde o primeiro dia", afirmou em entrevista à Rádio 98FM.

Do outro lado, o Patrocinense integra o Grupo C, juntamente com América-MG, Democrata e Athletic Club. Vale destacar que o último confronto oficial da equipe ocorreu em agosto de 2023, resultando na eliminação nas oitavas de final da Série C, onde foi derrotado pela Portuguesa-RJ por 3 a 1.