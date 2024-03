Onde assistir a Palmeiras x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (16), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (16), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Invicto e com a melhor campanha geral no Paulistão, o Palmeiras inicia o mata-mata em busca do 26º título do torneio e o tricampeonato consecutivo. Na fase inicial, o Verdão terminou na liderança do Grupo B, com 28 pontos. Até aqui, foram oito vitórias e quatro empates. Um aproveitamento de 77%.

Do outro lado, a Ponte Preta terminou na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos e um aproveitamento de 47%. Em 120 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 59 vitórias, contra 30 da Macaca, além de 31 empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2022, o Verdão venceu por 3 a 0.

Mais artigos abaixo