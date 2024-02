Onde assistir a Palmeiras x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Clássico será disputado neste domingo (18), na Arena Barueri; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (18), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na liderança isolada do Grupo B, com 17 pontos, o Palmeiras busca manter a invencibilidade no Paulistão. Até aqui, o Verdão soma cinco vitórias e um empate. Aproveitamento de 80%. Em clássicos, a equipe de Abel Ferreira venceu o Santos por 2 a 1 e empatou sem gols com o São Paulo.

Para o clássico, o técnico Abel Ferreira pode realizar algumas mudanças na equipe titular. Endrick retorna após disputar o Torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira.

Do outro lado, o Corinthians busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Paulistão. Na lanterna do Grupo C, com nove pontos conquistados, o Timão mira a primeira vitória em clássicos na temporada. Até aqui, sofreu derrotas para o São Paulo por 2 a 1 e para o Santos por 1 a 0.

"Minha relação com Abel (Ferreira) é de muito respeito. Tem feito um trabalho extraordinário nessa passagem pelo Brasil, com muitos títulos. E representa da melhor forma aquilo que é o treinador português”, comentou António", afirmou o técnico António Oliveira.

Em 378 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 134 vitórias, contra 129 do Corinthians, além de 115 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023, as equipes empataram sem gols.