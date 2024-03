Onde assistir a Palmeiras x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (9), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (9), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na liderança do Grupo B, com 25 pontos, o Palmeiras já está classificado para as quartas de final e terá pela frente a Ponte Preta ou o Água Santa. Até o momento, o Verdão está invicto, com sete vitórias e quatro empates. Agora, precisa de apenas de um empate para garantir a melhor campanha geral da primeira fase.

Do outro lado, o Botafogo-SP, já sem chances de classificação, ocupa a lanterna do Grupo D, com 12 pontos. Seis a menos que o São Bernardo, terceiro colocado. Na última rodada, a equipe empatou com o Guarani por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

"O Abel Ferreira é um treinador que vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Palmeiras já faz alguns anos, um trabalho consolidado, onde conquistou diversos títulos. Nós sabemos das dificuldades da partida, temos trabalhado forte pensando nesse duelo, passando aos atletas as principais características do Palmeiras.", afirmou o técnico Paulo Gomes.