Onde assistir a Novorizontino x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi; veja como acompanhar na TV e na internet

Novorizontino e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança do Grupo D, com nove pontos, um a menos que o líder São Paulo, o Novorizontino está invicto no Paulistão. Após três empates consecutivos no torneio, a equipe venceu o Ituano por 2 a 0 e o Corinthians por 3 a 1 nos últimos dois jogos.

Do outro lado, o RB Bragantino ocupa a liderança do Grupo C, com sete pontos. Na última partida, o Massa Bruta conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Santo André, interrompendo uma sequência de dois jogos sem vencer, que incluíram um empate e uma derrota.

Mais artigos abaixo