Onde assistir a Novorizontino x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (10), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Portuguesa se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na vice-liderança do Grupo D, com 19 pontos, o Novorizontino precisa da vitória para confirmar a classificação para as quartas de final do Paulistão. Na última rodada, o Tigre empatou com a Ponte Preta por 1 a 1.

"Agora o campeonato chega num momento de decisão, onde dos três times nesta briga só dois vão passar, acho que por mérito do Novorizontino carregamos para esse último jogo jogar por uma vitória simples, em um grupo muito acirrado, qualificado e chegamos podendo se classificar com uma vitória simples. É mérito, mas nada resolvido, e que bom que temos um jogo em casa para buscarmos isso. Trabalhamos bastante a cabeça dos atletas nesta semana, bastante trabalho tático, mas bastante conversa para que a gente entre domingo com espírito de decisão. A gente decide uma vaga, vão se cinco anos que o Novorizontino não chega às quartas e a gente, por todo investimento, tudo que o clube representa no futebol, é importante que passe essa fase e possa brigar nas quartas de final", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

Do outro lado, a Portuguesa-SP, já classificada para o mata-mata do Paulistão, cumpre apenas tabela na última rodada. Na próxima fase, a Lusa terá pela frente o Santos, que está na liderança do Grupo A, com 22 pontos.