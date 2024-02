Onde assistir a Novorizontino x Água Santa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (24), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e mais informações do jogo

Novorizontino e Água Santa se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Jorjão, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo D, o Novorizontino, com 15 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva após vencer o Santos por 2 a 1 na última rodada. Enquanto isso, o Água Santa, na vice-liderança do Grupo B com 14 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.