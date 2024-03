Onde assistir a Náutico x River-PI ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (5), no Estádio dos Aflitos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e River-PI se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Pernambucano, o Náutico volta as atenções para a disputa do Nordestão. O Alvirrubro ocupa a quarta posição do Grupo B, com cinco pontos, quatro a menos que o líder Bahia.

Do outro lado, o Ríver-PI vem de vitória sobre o Corí-Sabbá por 5 a 1 no Campeonato Piauinense. Na Copa do Nordeste, a equipe ocupa a quarta posição, com seis pontos. Até aqui, foram duas vitórias e duas derrotas.

