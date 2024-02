Onde assistir a Náutico x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio dos Aflitos; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão do SBT (para Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas) na TV aberta e do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois de estrear com vitória sobre o Maranhão por 3 a 1 na Copa do Nordeste, o Náutico busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para se manter na liderança do Grupo B. Bahia, Fortaleza e Itabaiana também têm a mesma pontuação.

Do outro lado, o Ceará está invicto na Copa do Nordeste. Na quarta posição do Grupo A, com quatro pontos, a equipe venceu a Juazeirense por 1 a 0 e empatou com o Altos por 1 a 1 nos dois primeiros jogos disputados.

