Onde assistir a Mirassol x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (28), no Estádio José Maria de Campos Maia; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Novorizontino se enfrentam neste domingo (28), às 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Em busca da primeira vitória no Paulistão, o Mirassol procura melhorar sua posição na tabela. Atualmente, ocupa a terceira colocação no Grupo C, somando dois pontos. Nos dois primeiros jogos, a equipe empatou com a Ponte Preta e o São Paulo, ambos os jogos terminando em 1 a 1.

Do outro lado, o Novorizontino, que também acumula dois pontos, ocupa última posição do Grupo D. Até o momento, registrou um empate por 1 a 1 contra o Palmeiras e outro empate sem gols diante do Santo André.

Mais artigos abaixo