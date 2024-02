Onde assistir a Mirassol x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (17), no Estádio José Maria de Campos Maia; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (17), às 18h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Sem perder há três jogos, com uma vitória e dois empates, o Mirassol ocupa a terceira posição do Grupo C, com 11 pontos, três a menos que o líder RB Bragantino. Por outro lado, o Botafogo-SP chega pressionado após três derrotas e um empate. No momento, ocupa a lanterna do Grupo D, com oito pontos.

"Temos que reagir rápido. Já perdemos outro jogador para o próximo jogo também, o Matheus Barbosa tem uma lesão muscular, e, como veem, a questão do rodízio é pertinente, então faz todo sentido fazer-se" disse o técnico Paulo Gomes.

Mais artigos abaixo

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Mirassol soma 11 vitórias, contra sete do Botafogo-SP, além de oito empates. No último confronto válido pela Série B de 2023, o Mirassol saiu vitorioso com o placar de 1 a 0.