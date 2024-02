Onde assistir a Marcílio Dias x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (27), no Estádio Hercílio Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Marcílio Dias e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Santa Catarina, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Eric Faria e Ramon Motta (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos no Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Campeão do torneio em 2011, a equipe foi eliminada na segunda fase da competição no último ano, perdendo nos pênaltis para o ABC.

"Sabemos a importância que é jogar essa Copa tão importante, tão prestigiosa. Vamos experimentar pela primeira vez, sabemos que é muito importante. O time não precisa de motivação. Eles sabem que, se errarmos, vamos para casa. Então o alerta é máximo. Nesse tipo de jogo eu sei que o grupo responde porque está acostumado a trabalhar com pressão. Temos que estar em alerta porque não vai ser um jogo fácil, como todos os próximos. Mas acho que o time está preparado para isso", afirmou o auxiliar técnico Emiliano Díaz.

Do outro lado, o Marcílio Dias vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos da Segunda Divisão do Campeonato Catarinense. Melhor ranqueado pela CBF, o Vasco tem a vantagem do empate para avançar. Na próxima fase, o vencedor do confronto terá pela frente o Água Santa ou o Jacuipense.