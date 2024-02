Onde assistir a Mallorca x Real Sociedad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), no Estádio Iberostar; veja como acompanhar na TV e na internet

Mallorca e Real Sociedad se enfrentam neta terça-feira (6), às 17h (de Brasília), no Estádio Iberostar, na Espanha, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2 na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Espanhol, o Mallorca volta suas atenções para a semifinal da Copa do Rei. A equipe assegurou sua vaga ao eliminar o Burgos por 3 a 0, o Tenerife por 1 a 0 e o Girona por 3 a 2.

Do outro lado, a Real Sociedad vem de dois empates sem gols no Campeonato Espanhol, contra o Rayo Vallecano e o Girona. Na Copa do Rei, a equipe conquistou a vitória sobre o Málaga por 1 a 0 na terceira fase, o Osasuna por 2 a 0 nas oitavas de final e o Celta por 2 a 1 nas quartas.

Mais artigos abaixo