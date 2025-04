Onde assistir a Londrina x Ypiranga-RS ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (14), pela estreia da competição; veja como acompanhar na TV

O Londrina recebe o Ypiranga-RS na noite desta segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), no Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O Londrina volta a campo nesta estreia da competição após pouco mais de um mês sem atuar – a última partida foi a eliminação para o Operário-PR na semifinal do Campeonato Paranaense. Do outro lado, o Ypiranga-RS chega com ritmo de jogo: a equipe disputou um amistoso preparatório no dia 5 de abril contra o São Luiz e venceu por 2 a 1.