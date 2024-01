Onde assistir a Liverpool x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Clássico inglês será disputado nesta quarta-feira (31), no Estádio Anfield; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Anfield, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra após vencer o Norwich por 5 a 2, o Liverpool volta suas atenções para a disputa da Premier League. Líderes com 48 pontos, os Reds têm um jogo a mais que o Manchester City, que soma 43.

Do outro lado, o Chelsea subiu para o nono lugar na tabela da Premier League após conquistar uma série de três vitórias consecutivas, acumulando agora 31 pontos. No último compromisso, os Blues empataram sem gols com o Aston Villa na Copa da Inglaterra.

