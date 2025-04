Onde assistir a Juazeirense x ASA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Estádio Adauto Moraes; veja as principais informações

Juazeirense e ASA se enfrentam neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), pela 1ª rodada da 1ª fase da Série D 2025. A partida será disputada no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, e não terá transmissão ao vivo na televisão (clique aqui e confira a programação diária).

Vice-campeão alagoano pela quarta vez seguida, o ASA se reforçou para a disputa da Série D. O time de Arapiraca acertou a contratação de seis reforços e tem como objetivo melhorar a campanha do ano passado, quando foi eliminado no primeiro jogo do mata-mata, para confirmar o acesso à Terceirona do ano que vem.

O Juazeirense, por outro lado, também acertou com novos atletas para o técnico Carlos Rabelo, dentre eles os meias João Varolo e Felipe Benedetti e os atacantes Everton Lino e Vicente. Na temporada passada, sequer se classificou à 2ª fase.