Todos os times que vão jogar a Série D do Brasileirão 2025

Com todas as equipes definidas, conheça os 64 partipantes da quarta divisão nacional do futebol brasileiro

A Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol retorna em 2025 para sua 17ª edição, reafirmando sua importância como vitrine para clubes emergentes e porta de entrada para o cenário nacional. Com 64 equipes na disputa, a competição promete ser acirrada do início ao fim, movimentando o calendário do futebol brasileiro em todos os estados.

Os participantes de cada edição são definidos com base no desempenho nos campeonatos estaduais ou seletivas locais, contemplando representantes de todas as 27 federações estaduais. Entre eles, estão os quatro rebaixados da Série C 2024 e clubes indicados conforme o ranking nacional de federações. Os estados mais bem ranqueados têm direito a até quatro vagas, enquanto os últimos colocados no ranking garantem apenas uma.

Mantendo a fórmula consagrada, os times serão divididos em oito grupos com oito equipes cada, disputando jogos de ida e volta na primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançam para os mata-matas, iniciando os confrontos eliminatórios que levarão até a grande final. No total, 14 partidas separam cada equipe do sonho de levantar a taça e garantir o acesso à Série C de 2026.

Conheça as equipes participantes.