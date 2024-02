Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste 2024 ao vivo na TV, no streaming e na internet? Veja todos os canais que vão transmitir as partidas

Saiba quais são as plataformas que fazem a transmissão das partidas do torneio

A Copa do Nordeste é o pontapé inicial na temporada de futebol profissional na região, oferecendo uma variedade de opções de transmissão para os amantes da competição. O Bahia busca o pentacampeonato, mas terá que encarar a forte concorrência de times como Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória e mais alguma surpresa que possa surgir ao longo da competição.

As rivalidades acirradas e o futebol envolvente prometem empolgar os torcedores nordestinos. Quem será o campeão desta edição? A emoção está garantida em cada lance!

Abaixo, a GOAL mostra todos os canais, na TV aberta e fechada, no streaming e no YouTube, que fazem a transmissão das partidas da Copa do Nordeste. Confira!

