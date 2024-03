Onde assistir a Ituano x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (10), no Estádio Dr. Novelli Junior; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ituano e São Paulo se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Dr. Novelli Junior, em Itu, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo D, com 19 pontos, o São Paulo precisa vencer neste domingo para confirmar a classificação para as quartas de final do Paulistão. Em caso de empate ou derrota, o Tricolor precisa torcer contra São Bernardo e Novorizontino. Na última rodada, a equipe empatou com o Palmeiras por 1 a 1.

Do outro lado, o Ituano está lutando contra o rebaixamento. No momento, está na terceira posição do Grupo A, com seis pontos, um a menos que o Guarani, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e precisa garantir uma vitória para evitar a queda. O Galo de Itu não conseguiu vencer nos últimos 10 jogos nesta temporada, sofrendo sete derrotas e alcançando três empates.

