Onde assistir a Ituano x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), Estádio Municipal Dr. Novelli Junior; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (14), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior, em Itu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate, o Ituano entra em campo pressionado pela vitória. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo A, com apenas quatro pontos, 12 a menos que o líder Santos.

Do outro lado, o Mirassol, na terceira posição do Grupo C, com 10 pontos, vem de empate com o Santos por 2 a 2. Em sete jogos disputados na temporada, a equipe soma duas vitórias, quatro empates e uma derrota.

"Nós estamos um ponto atrás do primeiro e junto com o segundo, então é óbvio que a pontuação melhor seria ter vencido para ser o primeiro do grupo, mas está tudo em aberto, inclusive o Corinthians entrou na briga, porque faltam cinco jogos ainda, muita coisa vai acontecer. Nós precisamos manter nosso nível de desempenho, porque eu acredito que com isso, você vence muito mais do que perde. O grande desafio é você sempre jogar bem, competir, correr mais com o adversário, não desistir dos jogos, e tudo isso nossa equipe tem. A conta final só fizemos no final da primeira fase. Nosso primeiro objetivo está muito próximo que é a pontuação de permanência e depois vamos buscar a classificação", afirmou o técnico Mozart.