Onde assistir a Ituano x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (4), às 18h (de Brasília), no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na terceira posição do Grupo A, com três pontos, o Ituano soma três derrotas e uma vitória nos quatro jogos disputados. O time venceu o Corinthians por 1 a 0, entretanto, sofreu derrotas para o São Bernardo por 2 a 0, o Guarani por 3 a 0 e o Novorizontino por 2 a 0.

Do outro lado, o Botafogo-SP ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com sete pontos. Apesar da derrota para o Santos por 1 a 0 na rodada de estreia, a equipe se reabilitou conquistando vitórias sobre o Água Santa e Santo André por 1 a 0, além de um empate com o RB Bragantino por 1 a 1.

Sem poder contar com o técnico Paulo Gomes, que foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, o auxiliar Alexandre Faganello assumirá o comando da equipe.