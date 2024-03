Onde assistir a Internacional x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (25), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Como empataram sem gols, quem vencer avança à final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Maior campeão do Gauchão, com 45 títulos conquistados, o Internacional conquistou a classificação para a semifinal após eliminar o São Luiz por 3 a 0 nas quartas. Já na primeira fase, terminou na liderança, com 28 pontos. Até aqui, foram 10 vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Juventude terminou a primeira fase em quinto lugar, com 15 pontos, enquanto nas quartas de final venceu o Guarany de Bagé por 4 a 0. Caso João Lucas não esteja apto, Rodrigo Sam é o mais cotado para assumir a titularidade.

