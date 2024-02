Grêmio ou Internacional: quem tem mais títulos?

Veja qual clube possui mais taças ao longo da história

Porto Alegre, a capital gaúcha, é palco de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro: O Gre-Nal. A história do confronto se entrelaça com a prória formação da sociedade gaúcha.

Fundados no início do século XX, os dois clubes representam a dualidade cultural do estado: O Grêmio, fundado com influencia alemã, carrega a tradição; enquanto o Internacional, nascido do desejo de espalhar o futebol para além das barreiras étinicas, a inovação.

Ao longo de mais de 110 anos de história, o Grenal protagonizou momentos épicos, viradas emocionantes e disputas pela fama de maior clube do Rio Grande do Sul.

Mas qual dos clubes venceram mais títulos do estado, brasileiros e internacionais? A GOAL te mostra a lista de taças dos gigantes gaúchos.