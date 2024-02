Onde assistir a Internacional x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Gre-Nal 441 será disputado neste domingo (25), no Estádio Beira-Rio; confira a transmissão e mais informações do jogo

Internacional e Grêmio se enfrentam no Estádio Beira-Rio neste domingo (25), às 18h (de Brasília), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na liderança do Gauchão, com 22 pontos, o Internacional chega embalado com cinco vitórias consecutivas. Apesar do bom momento atravessado, o volante Bruno Henrique descartou qualquer favoritismo da equipe contra o rival.

"Sabemos que temos um time forte, competente e um treinador muito bom. Mas acho que dentro desse contexto, uma das piores armadilhas que podemos cair é essa questão de favoritismo. Vamos jogar contra uma grande equipe, com grandes jogadores. É um jogo grande, definido em detalhes. Temos um time muito forte, mas temos que fazer um jogo inteligente para poder vencer. Temos que minimizar os erros e ter o mental mais forte", afirmou o jogador.

Do outro lado, o Grêmio, na vice-liderança, com 20 pontos, vem de seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos disputados. Para o Gre-Nal 141, o técnico Renato Portaluppi terá o retorno de Ely, recuperado de dor muscular. Porém, Geromel deve ser titular.

Em 440 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 161 vitórias, contra 141 do Grêmio, além de 138 empates. No encontro mais recente, o Colorado venceu por 3 a 2 no Campeonato Brasileiro de 2023.