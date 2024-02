Onde assistir a Inter de Limeira x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio Mané Garrincha; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Limeira e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV fechada e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há quatro rodadas no Paulistão, com duas derrotas e dois empates, o São Paulo entra em campo pressionado pela vitória. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 15 pontos. Um aproveitamento de 55% no torneio estadual.

O técnico Thiago Carpini relacionou o meia James Rodríguez, que pode fazer a sua estreia na temporada. É possível que ele inicie no bando de reservas e entre no decorrer do jogo.

Do outro lado, a Inter de Limeira, após quatro vitórias viu a sua sequência ser encerrada após a derrota para o Água Santa por 2 a 1 e o empate sem gols com o Santo André. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo C, com 14 pontos, quatro a menos que o líder RB Bragantino.