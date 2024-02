Onde assistir a Inter de Limeira x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Major José Levy Sobrinho; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Limeira e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Embalada com duas vitórias consecutivas no Paulistão, a Inter de Limeira aparece na terceira posição do Grupo C, com sete pontos, dois a menos que o Mirassol, segundo colocado. Do outro lado, o Botafogo-SP busca a recuperação no torneio estadual. Atualmente, ocupa a lanterna do Grupo D, com oito pontos.

Em 45 jogos disputados, o Botafogo-SP soma 18 vitórias, contra 12 da Inter de Limeira, além de 15 empates. No último encontro válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 2022, o Botafogo-SP venceu por 3 a 0.

