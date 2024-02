Onde assistir a Humaitá x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela primeira da competição; veja como acompanhar na internet

O Humaitá, do Acre, recebe o Sampaio Corrêa, do Maranhão, na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Florestão, em Rio branco, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do ge.com, na internet (veja a programação completa aqui). A equipe maranhense tem a vantagem do empate com critério de desempate para avançar de fase. Quem vencer deste confronto, enfrenta o ganhador de Maranhão ou Ferroviário.

Nesta temporada, o Humaitá faz apenas seu segundo jogo no ano neste duelo da Copa do Brasil. Até então, o único jogo disputado foi contra o Trem, pela Copa Verde. Após empate por 1 a 1, a partida foi decidida nas penalidades, com vitória da equipe amapaense.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa está na segunda posição do Campeonato Maranhense, com 19 pontos em nove jogos, três a menos que o líder Maranhão. Pela competição, a equipe vem de vitória por 5 a 2 sobre o Cordino.