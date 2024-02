Onde assistir a Guarani x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (25), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e São Paulo se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da Record na TV fechada e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos, com duas derrotas e um empate, o São Paulo entra em campo pressionado. No momento, o Tricolor está fora da zona de classificação. Com 14 pontos, a equipe está a um do São Bernardo, segundo colocado.

Do outro lado, o Guarani também chega pressionado após seis jogos sem vencer - cinco derrotas e um empate. Dentro da zona de rebaixamento, com a penúltima colocação na classificação geral, o Bugre é o lanterna do Grupo B, com cinco pontos.

