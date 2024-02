Onde assistir a Guarani x Santo André ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), no Estádio Brinco de Ouro; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Santo André se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na lanterna do Grupo B, o Guarani chega pressionado com apenas quatro pontos conquistados após quatro derrotas consecutivas. Enquanto isso, o Santo André também ocupa a última posição do Grupo A, acumulando três pontos até o momento, com três empates e quatro derrotas.