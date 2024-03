Onde assistir a Grêmio x Caxias ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 34 mil ingressos vendidos, Grêmio e Caxias se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h (de Brasília), na Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, o Grêmio entra em campo com a vantagem do empate para avançar à final do Gauchão. Em busca do sétimo campeonato consecutivo, o Tricolor garantiu a classificação para a semi após eliminar o Brasil de Pelotas por 2 a 0 nas quartas de final. Na primeira fase, terminou na vice-liderança, com 23 pontos, cinco a menos que o líder Internacional.

Do outro lado, o Caxias avançou para o mata-mata após terminar na terceira posição, com 16 pontos. Já nas quartas de final, deixou para trás o São José-RS por 1 a 0. Como perdeu na ida, a equipe precisa vencer por dois gols de diferença para disputar a final do Gauchão. Caso vença por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.