Semifinais do Campeonato Gaúcho 2024: quando é, jogos, classificados, onde assistir ao vivo, premiação e mais

Competição já conhece mais da metade dos semifinalista; Grêmio e Brasil de Pelotas disputam a última vaga

O Campeonato Gaúcho já conhece os três primeiros semifinalistas vivos para decidir o título da competição em 2024. Internacional, Juventude e Caxias são as equipes garantidas na disputa. O Grêmio e o Brasil de Pelotas disputam a última vaga.

As semifinais são disputadas em jogos de ida e volta, com a melhor equipe decidindo o confronto em casa. Os dois times que chegarem à decisão disputam o título do Gaúcho também em dois jogos.