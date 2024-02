Onde assistir a Fluminense x LDU ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Recopa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), no Estádio do Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo o título da Recopa Sul-Americana, Fluminense e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Flamengo por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense volta as atenções para a disputa do título da Recopa. Como perdeu o jogo da ida na altitude de Quito por 1 a 0, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título inédito da Recopa.

"Eu particularmente não penso no que já aconteceu. Estou mais ligado no presente e no que vai acontecer na quinta-feira. O que aconteceu, já aconteceu. Dentro do campo são onze contra onze, quem fizer melhor as coisas vai ganhar o jogo. Vamos nos preparar bem porque é o principal", afirmou Cano.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de John Kennedy, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. O Fluminense busca a revanche pelo confronto de 2008, quando o Tricolor foi derrotado nos pênaltis na final da Libertadores, além da derrota na final da Copa Sul-Americana de 2009. Em 2017, a equipe carioca alcançou as quartas de final da Sul-Americana.

Do outro lado, a LDU tem a vantagem do empate para levantar o terceiro troféu na história da Recopa - em 2009 venceu o Internacional e o Estudiantes em 2010. A LDU é a atual campeã da Sul-Americana, enquanto o Fluminense conquistou a Libertadores em 2023.