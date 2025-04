Onde assistir a Figueirense x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo neste sábado (12), pela estreia da competição

O Figueirense recebe a Ponte Preta na tarde deste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa aqui).

Após o fim do campeonato estadual, o Figueirense volta a campo um mês após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Catarinense para o Avaí. Do outro lado, a Ponte Preta retorna aos gramados depois de mais de dois meses sem atuar — desde a eliminação para o Concórdia, em 26 de fevereiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. No Paulistão, o time terminou na terceira colocação do Grupo D.