Onde assistir a Everton x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Everton e Tottenham se enfrentam neste sábado (3), a partir das 9h30 (de Brasília), no Goodison Park, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Em má fase, o Everton não vence há seis jogos. Os Toffees estão na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar. O time sabe que precisa ganhar para não ver a sua situação se complicar.

Sem perder há três rodadas, o Tottenham quer dar sequência ao seu bom momento. Quarto colocado com 43 pontos, os Spurs entram em campo defendendo a posição do G-4. A equipe, no entanto, continua com baixas importantes por lesão.

Mais artigos abaixo