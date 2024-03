Onde assistir a Espanha x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (26), a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Após um empate e três derrotas consecutivas, o Brasil reencontrou o caminho da vitória ao bater a Inglaterra por 1 a 0, com gol de Endrick, na estreia do técnico Dorival Júnior. Já em Madri para o último amistoso dessa Data Fifa, Vinícius Júnior falou sobre luta antirracista e chorou na entrevista coletiva na véspera do jogo.

"No futebol tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e quero fazer com que as pessoas possam melhorar. Que em um futuro bem próximo a gente possa ter bem menos casos de racismo, e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Quero seguir lutando por isso. Se fosse por mim eu já teria desistido, porque ficando dentro de casa ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo, mas às vezes nem sempre é possível. Tenho que me concentrar muito todos os dias", disse o atacante.

Do outro lado, a Espanha, classificada para a Eurocopa que será disputada na Alemanha, teve sua sequência de seis vitórias consecutivas interrompida após a derrota por 1 a 0 para a Colômbia no sábado (23).

Carvajal, companheiro de Vini no Real Madrid, também comentou sobre os repetidos ataques ao brasileiro e destacou a qualidade do jovem jogador, que desembarcou no Santiago Bernabéu enfrentando duras críticas.

"Não é por aí. Não acho que a Espanha seja um país racista. Venho de um bairro humilde de Leganés, nunca houve problema. Tenho amigos de outra cor de pele, e nunca houve problema. Depois estão os casos de quem entra nos estádios para desafogar, que não deveria mais entrar nos estádios. Eles insultam com o que sabem que dói", afirmou.

"Diante de um jogador do calibre dele é difícil ter as coisas claras. Com esse talento, ele domina qualquer um. Não cair nos dribles, cobrir espaços, receber ajuda... Essa pode ser a chave. Fiquei muito surpreso com a melhora no desempenho do Vini. Nós que estávamos lá dentro não duvidamos dele, mas ele recebeu muitas críticas, e poucos jogadores superaram as críticas de jogar no Real Madrid. Ele tem muito mérito", completou.

No retrospecto histórico, o Brasil acumula cinco vitórias, enquanto a Espanha tem duas, além de dois empates entre as equipes. No último confronto, válido pela final da Copa das Confederações de 2013, a seleção brasileira venceu por 3 a 0.