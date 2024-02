Onde assistir a CRB x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Rei Pelé; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Fortaleza se enfrentam neste domingo (11), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Invicto no Campeonato Alagoano com três vitórias e um empate, o CRB volta suas atenções para a disputa da Copa do Nordeste. Na primeira rodada, a equipe venceu o Itabaiana por 2 a 0 e encontra-se na liderança do Grupo A, juntamente com Botafogo-PB e Ceará.

"Vamos para mais este desafio. É um jogo grande, acho que nos temos um elenco com jogadores acostumados com este tipo de partida. Convocamos os nossos torcedores para que nos apoiem, para trazermos o resultado positivo. E vencer dentro de casa é importante na busca pela classificação", afirmou o técnico Daniel Paulista.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Fortaleza também está invicto no Campeonato Cearense, com três vitórias e um empate. Na última rodada, o Leão empatou com a Ferroviária por 1 a 1. Na Copa do Nordeste, venceu o América-RN por 2 a 1 e ocupa a vice-liderança do Grupo B.

Em 31 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza soma 18 vitórias, contra sete do CRB, além de 11 empates. No último encontro válido pelo Nordestão de 2022, o Leão do Pici venceu por 2 a 0. A última vez que o Galo saiu vitorioso foi em 2018, pela Série B.