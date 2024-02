Onde assistir a Corinthians x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (11), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Portuguesa se enfrentam neste domingo (11), a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Santos por 1 a 0 no meio da semana, o Corinthians entra em campo pressionado, com uma sequência de cinco derrotas consecutivas no Paulistão. Na lanterna do Grupo C, o Timão soma apenas três pontos.

Muito próximo de ser anunciado como o novo técnico do Corinthians, António Oliveira já comandou o primeiro treinamento. No entanto, o clube ainda aguarda a resolução de todas as questões legais para oficializar a contratação. Caso o técnico português não esteja apto, um de seus auxiliares deve ocupar o banco de reservas.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, a Portuguesa também chega pressionada com quatro derrotas consecutivas. Atualmente, ocupa a terceira posição do Grupo A, somando três pontos e um aproveitamento de 20%.