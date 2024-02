Onde assistir a Corinthians x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (4), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Novorizontino se enfrentam neste domingo (4), a partir das 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na lanterna do Grupo C, com três pontos, o Corinthians entra em campo pressionado após a derrota para o São Paulo por 2 a 1. Para o confronto, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Caetano, expulso na última rodada. Raul Gustavo é o mais cotado para assumir a vaga na defesa.

Do outro lado, o Novorizontino, também na última posição do Grupo D, com seis pontos, conquistou a primeira vitória na última rodada ao vencer o Ituano por 2 a 0 após três empates consecutivos no Paulistão.

Mais artigos abaixo

"O Corinthians é o Corinthians sempre dentro do Itaquerão, muito forte. O torcedor está sempre presente no momento bom ou ruim, às vezes até mais no ruim, é o Corinthians de sempre. O que temos que fazer é ter coragem de marcar como marcamos, jogar como jogamos, ter coragem de enfrentar o Corinthians como enfrentamos o Palmeiras. Não vejo nenhuma facilidade ou dificuldade no momento do Corinthians, temos uma oportunidade, um grande palco, uma manhã de domingo, de fazer um grande jogo, é o que vamos buscar. Não nos interessa se o time está bem ou mal, temos que estar concentrados para fazer um grande jogo", afirmou Eduardo Baptista.

Em sete confrontos realizados entre as equipes, o Corinthians acumula cinco vitórias, um empate e uma derrota. No mais recente embate válido pelo Campeonato Paulista de 2022, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Roger Guedes.