Onde assistir a Ceará x Altos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (11), na Arena Castelão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ceará recebe o Altos na tarde deste domingo (11), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Caucaia por 5 a 0 no Campeonato Cearense, o Ceará volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Na rodada de estreia, a equipe venceu o Juazeirense por 1 a 0 e atualmente ocupa a terceira posição no Grupo A, somando três pontos, mesma pontuação do CRB e do Botafogo-PB.

Do outro lado, o Altos chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o River no Campeonato Piauiense. Na Copa do Nordeste, a equipe busca sua primeira vitória após o empate por 1 a 1 na rodada de estreia contra o Picos. Atualmente, ocupa a quinta posição do Grupo C, somando um ponto.

