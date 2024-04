Onde assistir a Brighton x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 32ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Lutando pelo título, o Arsenal visita o Brighton na tarde deste sábado (30), a partir das 13h30 (de Brasília), em Londres, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Há dois jogos sem vencer, o Brighton estacionou na nona colocação, com 43 pontos. O time terá o apoio de sua torcida para tentar se restabelecer na competição e se aproximar do G-6. A equipe, entretanto, tem uma série de desfalques por lesões.

Do outro lado, o Arsenal ganhou no meio da semana e se manteve na segunda posição, com 68 pontos. Os Gunners vão em busca de um novo triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela, mas, para isso, o Liverpool teria que perder para o Manchester United.