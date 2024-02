Onde assistir a Brentford x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Liverpool visita o Brentford na manhã deste sábado (17), a partir das 9h30 (de Brasília), no Brentford Community Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, o Brentford deu um salto importante na luta contra o rebaixamento, subindo para o 14º lugar, com 25 pontos. Em casa, o time quer surpreender o poderoso rival para ficar cada vez mais distante do Z-3.

O Liverpool, por sua vez, é o líder com 54 pontos e busca engatar uma nova sequência de triunfos para continuar firme em sua caminhada rumo ao título nacional. Os Reds devem ter o retorno de Alisson, recuperado de uma gripe. Por outro lado, Arnold, um dos principais nomes do time, será desfalque nas próximas semanas.

