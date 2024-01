Onde assistir a Botafogo-SP x Santo André ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), no Estádio Santa Cruz; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-SP e Santo André se enfrentam na noite desta quinta-feira (1), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Na terceira posição do Grupo D, com quatro pontos, o Botafogo-SP estreou no Paulistão com derrota para o Santos por 1 a 0, mas buscou a recuperação ao vencer o Água Santa por 1 a 0 e empatar com o RB Bragantino por 1 a 1.

Do outro lado, o Santo André busca a primeira vitória no estadual. Na lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos, a equipe foi derrotada pelo São Paulo por 3 a 1 na primeira rodada e, na sequência, empatou sem gols com o Novorizontino e o Água Santa.

Mais artigos abaixo